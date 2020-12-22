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Haber Giriş: 22.12.2020 - 18:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta 3 istifa birden

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta 3 istifa birden
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Beşiktaş'ta bağımsız yönetim kurulu üyeleri Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgür Şentürk'ün istifa ettiklerini açıklandı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 09.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Demet Güdül, Sn. Ertan Mitap ve Sn. Özgür Şentürk 22.12.2020 (bugün) tarihinde, 23.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sürdürmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden ayrılmak istediklerini Şirketimize bildirmişlerdir.

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