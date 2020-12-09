Son Dakika Haberi | Beşiktaşlı Ghezzal: "Keşke Quaresma gibi olsam"

“Quaresma bu kulübün bir efsanesi. Umarım benim de taraftarla aramda böyle bir ilişki olur. Şu anda Beşiktaş’a ve sahada neler yapabileceğime odaklıyım.”

Beşiktaş’ın son dönemdeki etkili futbolunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, daha önce aynı mevkide oynayan Ricardo Quaresma gibi efsane olmak istediğini söyledi. “Umarım taraftarla aramla bu şekilde bir ilişki olur” diyen Cezayirli futbolcunun açıklamaları şöyle: “Benim mevkimde oynayan oyunculardan ziyade şu anda Beşiktaş’taki kariyerime odaklandım. 2-3 maçlık süre zarfından önce zor bir dönem geçirdik ama iyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var.

TIRMANIŞA GEÇTiK

Yukarıya doğru tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz. “Şu an burada olduğum için mutluyum ve taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş Kulübü ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın bana özgüven kazandırdı. Bana kendimi iyi hissettiriyorlar.”

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