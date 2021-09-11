Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'ten flaş sözler! Transferi, Lionel Messi ve Juventus...

Beşiktaş'ın transferin son haftasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, İtalya basınına konuştu.

Barcelona'da zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Boşnak yıldız, Beşiktaş'a transferinden memnun olduğunu söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, yazın Juventus ile de görüşmelerde bulunduğunu itiraf etti.

İşte Pjanic'in açıklamaları;

Transferin son günlerinde Beşiktaş beni çok istedi. Barcelona'da Koeman ile daha fazla kalamazdım. Bir yıl daha kaybetmek istemedim.

MESSI BİLE ANLAMADI

Koeman'ın bana karşı tavrı ilginçti. Lionel Messi bile anlamadı. Geçen yıl Leo, bana bir kaç kez şöyle dedi? 'Neden oynamana izin vermiyor? Sorun ne?'

FORMALARI SİYAH BEYAZ

Beşiktaş, Türkiye'nin şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyorlar. Ayrıca formaları da siyah-beyaz. Beni harika şekilde karşıladılar. Heyecan verici bir macera olacak.

JUVENTUS'U İSTERDİM

Juventus ile bazı görüşmeler oldu. Ancak transfer piyasasında işler karmaşıktır. Elbette geri dönmek isterdim. Özellikle Allegri ile buluşmak için her şeyi yapardım.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLU OLMAK İSTİYORUM

Juventus'u seviyorum ve taraftarlara bağlıyım. Başkan Agnelli ile mükemmel bir ilişkim var. Ama futbolda ileriye bakmak lazım. Beşiktaş'ta mutlu olmak istiyorum"

SAHNE ALMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacağı Süper Lig'in 4. hafta maçında Miralem Pjanic'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'DAN PJANIC YANITI

Geçtiğimiz günlerde Pjanic transferi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Benle alakası yoksa Pjanic'i kim almış? Oyuncuyu bulan benim, oyuncuyla görüşen benim, oyuncuyu getiren benim, bana rağmen mi gelmiş oyuncu? Ghezzal'in menajerleri beni aradı, Pjanic durumu var dediler. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. Pjanic'e 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. Öyle bir elektrik aldım ki, istiyorum dedi. Ben de gel dedim" ifadelerini kullanmıştı.