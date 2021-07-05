Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan'dan flaş Galatasaray sözleri! 'Teklif yaptılar ancak...'

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği yeni sezonun idmanı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

İşte Salih Uçan'ın açıklamaları;

Alanya'da güzel iki sezon geçirdim. Beşiktaş forması giyerek Alanya tercihimin ne kadar doğru olduğunu göreceğim. İnşallah iki taraf için de güzel olur. Sakatlıkla ilgili bir sorun kalmadı. Sadece bir iz var. 1 ay sonra geçecek bir şeydi ve tamamen atlattık. Umarım oynayabildiğim kadar oynayıp, takımıma katkı verip, gol ve asist katkısı yapmak istiyorum. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmaktır. Benim de hedefim o.

"ATIBA, JOSEF ve OĞUZHAN'LA OYNAYACAĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak heyecan verici. Daha önce Roma formasıyla oynamıştım. İnşallah o maçlara çıkar, en güzel sonuçları alıp ülkemizi de gururlandırırız.

Atiba, Josef, Oğuzhan çok büyük oyuncular. Şampiyonluklar yaşadılar kariyerlerinde. Daha önce de takımlarımda dünya yıldızı diyebileceğim oyuncular oldu. Onlarla oynayacak olduğum için şanslıyım. Profesyonelliklerini ve oyun tarzlarını görecek olmak mutluluk verici.

" GALATASARAY DA İSTEDİ, SERGEN YALÇIN VE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETTİM"

Transfer süreci kolay olmadı. Alanya'da çok güzel 2 sene geçirdim. Kontratım bitince serbest kaldım. Diğer takımlar beni istedi, onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş beni Buca zamanında da istemişti. Şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması. başında Sergen Hoca'nın olması sebebiyle Beşiktaş'ı tercih ettim.

Kariyerimin başından beri 48 numarayı tercih ettim. Alanyaspor'da 8 numarayı giydim ve bana uğurlu geldi. Beşiktaş'ta da 8 numarayla devam edeceğim.

"ÇİFT YÖNLÜ OYNAYABİLİYORUM"

Ben kariyerimde 6 numara, 8 numara ve 10 numara oynadım. Kendimi en iyi 8 numarada iyi hissediyorum. Çift yönlü oynayabiliyorum. Atak yapmayı ve ceza alanına gitmeyi ve seviyorum kendi ceza alanımdan top çıkarmayı da.

"ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"

Gelecekteki hedeflerim en başta Beşiktaş formasını sahiplenmek, ilk 11 oyuncusu olmak. Alıp bırakmak değil sonuna kadar götürmek. Sergen Hoca da bu transferde etkiliydi. 2013'te yorum yaparken benimle ilgili güzel sözleri vardı onlar da etkiledi açıkçası. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum.

"LJAJIC ÇOK KARAKTERLİ"

Adem Ljajic Roma'dan takım arkadaşım. Henüz görmedim kendisini ama çok iyi ve karakterli bir çocuk. İnşallah hep beraber başarılı olacağız.