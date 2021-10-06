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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın yeni transfer hedefini duyurdular! Barcelona'nın stoperi Umtiti'ye teklif...

#Beşiktaş#Barcelona#Umtiti

Beşiktaş'ın, Miralem Pjanic'in ardından bir Barcelonalı yıldızı daha kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Umtiti ile ilgilendiğini duyurdu.

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Spor Arena Dış Haber - Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon başında Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiralayan siyah-beyazlıların, Katalan ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdiği belirtildi.

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YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Mali sorunlar sebebiyle önemli isimleri kadrosunda tutamayan Barcelona'da Lionel Messi, Antoine Griezmann ve Pjanic'in ardından bir yıldız daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son Dakika Haberi... Beşiktaşın yeni transfer hedefini duyurdular Barcelonanın stoperi Umtitiye teklif...

'AYRIL' BASKISI

Barcelona'nın yaz transfer döneminde de yollarını ayırmak için çaba gösterdiği Umtiti'nin, devre arasında transfer yapacağı belirtildi.

ADAYLARDAN BİRİ BEŞİKTAŞ

İspanya basınından Sport'ta yer alan habere göre; Nice ve Lazio gibi takımlardan daha önce teklif alan Umtiti için Beşiktaş da devreye girdi ve transfer döneminde Barcelona'ya kiralama önerisi yapılacak.

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamadı.

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Son Dakika Haberi... Beşiktaşın yeni transfer hedefini duyurdular Barcelonanın stoperi Umtitiye teklif...

PJANIC HAYRAN BIRAKTI

Beşiktaş'ın bu sezon Katalan ekibinden kiraladığı Miralem Pjanic, kısa süre içerisinde siyah-beyazlı taraftarların övgü yardırdığı isim oldu.

Boşnak yıldız, 5 maçta sahaya çıkarken 3 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Barcelona#Umtiti