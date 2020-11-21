Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın umudu genç Emre Bilgin!

Spor Arena / İsmail ER - Gaziantep maçında direkt kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu’nun cezasının Tahkim Kurulu tarafından onanmasının ardından Utku Yuvakuran’ın da idmanda sakatlanmasıyla Beşiktaş kritik Başakşehir maçına 2 as kalecisinde yoksun çıkmak zorunda kalabilir. Siyah beyazlılarda sağlık ekibi Utku’yu bugünkü kritik mücadeleye yetiştirebilmek için adeta seferberlik ilan ederken 23 yaşındaki file bekçisi kadroya alınmasına rağmen sahaya çıkamaması durumunda Beşiktaş’ın kalesini 16 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak. Bu sezon ligde 7 maçta siyah beyazlıların kalesinde görev yapan Ersin Destanoğlu 10 gol yerken 1 kez şans bulan Utku Yuvakuran ise 2 kez topu ağlarında gördü.

3 ay önce profesyonel oldu

26 Şubat 2004 Güngören doğumlu olan Emre Bilgin kariyerine 2013 yılında Bayrampaşa Demirspor’da başladı. 16 yaşındaki kaleci 2014 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu. Genç oyuncu sırasıyla U14, U15, ve U17 takımlarında kaleyi korudu. Emre Bilgin ayrıca 18 kez de alt yaş gruplarda milli takımlara davet aldı. Beşiktaş’ın altyapısında büyük beklentilerin olduğu Emre Bilgin ile siyah beyazlı kulüp 3 ay önce 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kalecinin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Emre bu sezon A Takımla idmanlara çıkıyordu.

Mehmet Ekşi: Potansiyeli yüksek

Utku sahada olamazsa kariyerinde ilk kez A takımın kalesine geçecek olan Emre Bilgin’in son şampiyon Başakşehir karşısında ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Beşiktaş Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi de altyapıda 3 önemli kaleci daha bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Emre özgüveni, potansiyeli yüksek, başarılı bir kaleci. Şu anda teknik direktör Sergen Yalçın’ın U17’den Emre’ye güvenip forma vermesi alkışlanmalı. Ama Yalçın en çok genç oyuncuların ufak bir hatadan sonra kaybedilme endişesi de yaşıyor” dedi.