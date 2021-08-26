Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte torbalar ve kura çekimi bilgileri...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Devler Ligi play off turunda Brondby-Salzburg, Shakhtar Donetsk-Monaco ve Dinamo Zagreb-Sheriff maçlarının tamamlanmasıyla kura çekiminde de torbalar son halini aldı.

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA YER ALACAK?

Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'nın play-off turunda elenmemeleri ve gruplara kalmaları sebebiyle Beşiktaş 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlılar, ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

EN İYİLER BELLİ OLACAK

Haliç Kongre Merkezi’n de saat 19.00’da başlayacak olan kura çekimi aynı zamanda UEFA ödül törenine de sahne olacak. Yılın futbolcuları ve teknik direktörlerinin yanı sıra 2020-21 sezonunun en iyi kaleci, savunma, orta saha ve forvetleri de İstanbul’daki kura çekimi sırasında açıklanacak, böylece ödüller sahiplerine verilecek.

2020/21 UEFA YILIN OYUNCUSU:

· De Bruyne (Man. City) · Kante (Chelsea) · Jorginho (Chelsea)

2020/21 UEFA YILIN OYUNCUSU:

· De Bruyne (Man. City) · Kante (Chelsea) · Jorginho (Chelsea)

· Jennifer Hermoso (Barcelona) · Lieke Martens (Barcelona) · Alexia Putellas (Barcelona)

UEFA YILIN TEKNIK DiREKTÖRÜ:

· Pep Guardiola (Man. City) · Roberto Mancini (italya) · Thomas Tuchel (Chelsea)

YILIN KADIN FUTBOLU TEKNiK DiREKTÖRÜ:

· Lluis Cortes (Barcelona) · Peter Gerhardsson (İsveç) · Emma Hayes (Chelsea)

YILIN KALECiSi:

· Thibaut Courtois (Real Madrid) · Ederson (Man.City) · Edouard Mendy (Chelsea)

YILIN DEFANSI:

· Cesar Azpilicueta (Chelsea) · Ruben Dias (Man. City) · Antonio Rüdiger (Chelsea)

YILIN ORTA SAHASI:

· Kevin De Bruyne (Man. City) · Jorginho (Chelsea) · N’Golo Kante (Chelsea)

YILIN FORVETi:

· Erling Haaland (Dortmund) · Kylian Mbappe (PSG) · Robert Lewandowski (Bayern)