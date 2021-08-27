Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlılar, turnuvaya 15 Eylül'de Dortmund ile oynayacağı maçla başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne 15 Eylül'de evinde Dortmund'u ağırlayarak başlayacak. Gruptaki son maçını ise 24 Kasım'da oynayacak.
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü;
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş