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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 23:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

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Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlılar, turnuvaya 15 Eylül'de Dortmund ile oynayacağı maçla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'ne 15 Eylül'de evinde Dortmund'u ağırlayarak başlayacak. Gruptaki son maçını ise 24 Kasım'da oynayacak.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü;

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş

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