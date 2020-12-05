Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın muhteşem çilingiri Vincent Aboubakar
Aboubakar, skora katkı yaptığı 4 maçın 3’ünde kilidi açan isim oldu.
Denizli maçında ilk golün asistini yapıp 2. golü atan Beşiktaşlı yıldız, geçen hafta F.Bahçe derbisinde 20 dakikada fileleri 2 kez havalandırdı. Kasımpaşa’ya karşı da ilk golü hazırladı.
Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda ilk gollere verdiği katkıyla da dikkat çekti. 1 gol ve 1 asistle oynadığı 3-2 kazanılan Denizli mücadelesinde 13’te Atiba’ya asist yapan Kamerunlu yıldız, ardından 39’da da penaltıdan sahneye çıkmıştı. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında takımı 4-3 kazanırken, Aboubakar da ilk 2 gole imza atarak başrol oynadı
KAPANIŞI DA YAPTI
Tecrübeli futbolcu, dün de Kasımpaşa karşısında 45+3’te golü adeta yaratarak Mensah’ın fileleri gönderdiği topun hazırlayıcısı oldu. Dün 1 de gol atan siyah beyazlı oyuncu, bununla birlikte 3-2’lik skorla galip ayrıldıkları Başakşehir maçında takımının son golüne imza attı.
2017’DEN SONRA iLK
Vincent Aboubakar, 2017’den bu yana ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki golcü, bunu son olarak Porto formasıyla başardı.
Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle