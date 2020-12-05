Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın muhteşem çilingiri Vincent Aboubakar

Denizli maçında ilk golün asistini yapıp 2. golü atan Beşiktaşlı yıldız, geçen hafta F.Bahçe derbisinde 20 dakikada fileleri 2 kez havalandırdı. Kasımpaşa’ya karşı da ilk golü hazırladı.

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda ilk gollere verdiği katkıyla da dikkat çekti. 1 gol ve 1 asistle oynadığı 3-2 kazanılan Denizli mücadelesinde 13’te Atiba’ya asist yapan Kamerunlu yıldız, ardından 39’da da penaltıdan sahneye çıkmıştı. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında takımı 4-3 kazanırken, Aboubakar da ilk 2 gole imza atarak başrol oynadı

KAPANIŞI DA YAPTI

Tecrübeli futbolcu, dün de Kasımpaşa karşısında 45+3’te golü adeta yaratarak Mensah’ın fileleri gönderdiği topun hazırlayıcısı oldu. Dün 1 de gol atan siyah beyazlı oyuncu, bununla birlikte 3-2’lik skorla galip ayrıldıkları Başakşehir maçında takımının son golüne imza attı.

2017’DEN SONRA iLK

Vincent Aboubakar, 2017’den bu yana ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki golcü, bunu son olarak Porto formasıyla başardı.

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