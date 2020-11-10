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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 10.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın kurtarıcısı Cyle Larin

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın kurtarıcısı Cyle Larin
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Forvet olmasına karşın Yalçın’ın kanatta değerlendirdiği Larin yeni mevkiinde daha etkili olurken bu sezon 9 resmi maçta 5 gol atmayı başardı.

Beşiktaş’a geldiği ilk dönem bekleneni veremeyen, geçen sezonu Zulte Waregem’de kiralık geçiren, bu sezon başı da kulüpteki geleceği belirsiz olan Cyle Larin geride kalan 9 resmi maçta siyah beyazlıların en golcü ismi oldu.

Esas mevkii forvet olan ancak teknik direktör Sergen Yalçın’ın kanatlarda değerlendirdiği Kanadalı futbolcu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 1, Süper Lig’de 4 gol attı.

Attığı gollerle Antalya karşısında 1, Denizli ve Malatya maçlarında da 2’şer puan getiren Larin, toplam 5 puan kazandırdı.

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