Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın kamp kadrosuna 5 eksik! Antalyaspor maçında...

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu duyuruldu.
Siyah-beyazlı takımda Domagok Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixera ve N'Koudou sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.
Sergen Yalçın'ın Fraport TAV Antalyaspor maçı kafilesinde yer verdiği futbolcular şöyle:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman.