Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a Fransa'dan kanca!
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı golcüsü Vincent Aboubakar için Fransa'dan talip çıktı.
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve geçmiş sakatlıkları sebebiyle kafalarda soru işareti bırakan Aboubakar, gösterdiği performansla tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Fransız basınında yer alan habere göre; Marsilya ara transfer döneminde geniş çaplı bir transfer operasyonu başlatmaya hazırlanıyor.
Ligue 1 ekibinin listesinde Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı belirtildi.
Aboubakar, siyah-beyazlı takımda bu sezon 8 maçta oynadı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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