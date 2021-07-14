Son dakika haberi: Beşiktaş'ın Bruma transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Mehmet Topal transferini açıklayan Beşiktaş, hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Hücum hattı için Portekizli yıldız Bruma'yı kadro katmak isteyen siyah beyazlılar transfer görüşmelerinde ilerlemeye devam ediyor.

BRUMA'NIN MENAJERİ BALDE İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Bruma'nın menajeri Caito Balde ile önceki gün Vodafone Park'ta bir araya gelmiş ve olumlu bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Sabah'ın haberine göre iki sezon önce Portekizli kanat oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro çıkaran PSV ilk etapta 7 milyon Euro opsiyon isterken, Beşiktaş 600 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro isteğe bağlı satın alma opsiyonlu teklifte bulunmuştu.

PSV ZORUNLU ŞART KOYDU

Hollanda ekibiyle dün süren görüşmelerde rakam 5 milyon Euro'ya indi ancak bu da Kartal'ın düşüncesinin üzerinde kaldı. Bir diğer sorun Hollanda ekibinin kiralama durumunda opsiyonun isteğe bağlı değil zorunlu olması şartı. Görüşmeler sürüyor.

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