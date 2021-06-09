Son Dakika Haberi... Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Aboubakar sonrası tüm gözler çevrilmişti ama...

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal konusundaki belirsizlik sürerken Cezayir basını, flaş gelişmeyi duyurdu.

Siyah-beyazlıların şampiyonluğında büyük pay sahiplerinden biri olan Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr ile sözleşme imzaladığı açıklanmıştı.

ABOUBAKAR'DAN SONRA GHEZZAL

Suudi Arabistan basını, gün içerisinde Rachid Ghezzal'ın da transferi için resmi olarak harekete geçildiğini duyurmuştu.

Haberde, Cezayirli oyuncunun Siyah-beyazlı takımla henüz sözleşme yenilemediğine ve Aboubakar gibi cazip bir teklifle oyuncunun ikna olabileceğine dikkat çekilmişti.

CEZAYİR BASINI MÜJDEYİ DUYURDU

Cezayir basınında yer alan habere göre; Ghezzal, yakın çevresine cazip teklif gelse bile Suudi Arabistan'da oynamak istemediğini dile getirdi. Yıldız futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etme konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede tarafların maddi şartlarda anlaşamamıştı.

Leicester City'nin Cezayirli futbolcudan iyi bir kar elde etmek istediği ve Beşiktaş ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

KALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ghezzal daha önce yaptığı açıklamada, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Leicester City'den kiralanan 29 yaşındaki Ghezzal, sezonu asist kralı olarak tamamlamıştı. Cezayirli oyuncu, 2020-21 sezonunda çıktığı 35 maçta 8 gol ve 18 asist ile oynamıştı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve görüşmede tarafların maddi şartlarda anlaşamamıştı.

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