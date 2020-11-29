Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a bir şok da Adem Ljajic'ten

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta, Adem Ljajic’in de Fenerbahçe maçında oynamayacağı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın bugün (dün) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır” denildi. Sırp futbolcunun durumu bugün netleşecek.

DURAN TOPLARA DİKKAT

Öte yandan Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçına yönelik antrenmanlarda üzerinde en çok durduğu konu duran toplar ve kanat organizasyonları oldu. Rakiplerinin bu alandaki başarısına dikkat çeken Yalçın, özellikle savunma oyuncularını uyardı. Hava toplarında başarı yüzdeleri son derece yüksek olan Cisse ve Serdar’ın duran toplarda kesinlikle boş bırakılmaması gerektiğini anlatan Yalçın, ileri uçta görev yapacak Larin ve Aboubakar’dan da rakip defansa pres yapmalarını istedi.

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