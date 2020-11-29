MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Beşiktaş'a bir şok da Adem Ljajic'ten
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a bir şok da Adem Ljajic'ten
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 29.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'a bir şok da Adem Ljajic'ten

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Siyah beyazlı takımın dünkü antrenmanında sakatlanan Sırp futbolcu, bugünkü Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta, Adem Ljajic’in de Fenerbahçe maçında oynamayacağı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızın bugün (dün) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır” denildi. Sırp futbolcunun durumu bugün netleşecek.

DURAN TOPLARA DİKKAT

Öte yandan Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçına yönelik antrenmanlarda üzerinde en çok durduğu konu duran toplar ve kanat organizasyonları oldu. Rakiplerinin bu alandaki başarısına dikkat çeken Yalçın, özellikle savunma oyuncularını uyardı. Hava toplarında başarı yüzdeleri son derece yüksek olan Cisse ve Serdar’ın duran toplarda kesinlikle boş bırakılmaması gerektiğini anlatan Yalçın, ileri uçta görev yapacak Larin ve Aboubakar’dan da rakip defansa pres yapmalarını istedi.

Son Dakika Haberi | Beşiktaşa bir şok da Adem Ljajicten

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle