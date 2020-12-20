Son Dakika Haberi | Beşiktaş yara sarmak için sahada
Geçen hafta lider Alanya’ya boyun eğen Beşiktaş, BB Erzurum karşısında 3 puan arayacak.
Süper Lig’de geçen hafta lider Aytemiz Alanyaspor’ya yenilen Beşiktaş bugün, sıkıntılı günler geçiren BB Erzurumspor’u ağırlayacak. Kartal’da sakatlıkları süren Gökhan Töre, Ljajic, cezalı Rosier ve Covid-19’a yakalanan iki futbolcu forma giyemeyecek. Konuk Erzurum’da ise eksik yok.
DENiZLi-ALANYA
Ligde bugün iki maç daha oynanacak: 13.30 Gençlerbirliği-Ankaragücü (Yahya Kemal Uğurlu), 16.00 Yukatel Denizli-Aytemiz Alanya (Suat Arslanboğa).
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