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Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş yara sarmak için sahada

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Son Dakika Haberi | Beşiktaş yara sarmak için sahada
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Geçen hafta lider Alanya’ya boyun eğen Beşiktaş, BB Erzurum karşısında 3 puan arayacak.

Süper Lig’de geçen hafta lider Aytemiz Alanyaspor’ya yenilen Beşiktaş bugün, sıkıntılı günler geçiren BB Erzurumspor’u ağırlayacak. Kartal’da sakatlıkları süren Gökhan Töre, Ljajic, cezalı Rosier ve Covid-19’a yakalanan iki futbolcu forma giyemeyecek. Konuk Erzurum’da ise eksik yok.

DENiZLi-ALANYA

Ligde bugün iki maç daha oynanacak: 13.30 Gençlerbirliği-Ankaragücü (Yahya Kemal Uğurlu), 16.00 Yukatel Denizli-Aytemiz Alanya (Suat Arslanboğa).

Son Dakika Haberi | Beşiktaş yara sarmak için sahada

Son Dakika Haberi | Beşiktaş yara sarmak için sahada

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