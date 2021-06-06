Son Dakika Haberi: Beşiktaş, Valentine Rosier transferinde mutlu sona yakın

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting Lizbon ile Rosier transferinde anlaşma aşamasına geldi.

Siyah beyazlıların Valentine Rosier transferinde büyük aşama kaydettiği öğrenilirken oyuncunun Türkiye'de büyük bir kulüpten gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş forması altında toplam 37 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu; 3 gol, 6 asistlik de hücum katkısı sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile transfer görüşmelerinin ne aşamada olduğu sorusunu yanıtlayan Çebi, "Bunların kalitesini yukarı çeken Beşiktaş ve Beşiktaş markasıdır. Dolayısıyla Beşiktaş markasının altında birileri değer buluyorsa o değere de bizlerin gereken değeri vermesi gerekir. Bunlar karşılıklı, tek taraflı olmaz. Sizi oynatmayan takımlardan geleceksiniz, size imkan verecekler ve sizler kabiliyetlerinizi sergileyeceksiniz ve gelişeceksiniz. O zaman buranın bir değeri olması lazım. Biz de şimdi o arkadaşlarla bu çerçevede konuşmaya çalışıyoruz. Uçmak, kaçmak yok. Biz neleri kovaladık olmadı. Rachid ve Rosier'i son dakikada getirdik. Herkes 'o gelmiyor, bu gelmiyor' dedi. Rachid ve Rosier geldi." şeklinde yanıt vermişti.

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