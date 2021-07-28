MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliyor
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 20:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştığı ve 24 yaşındaki futbolcunun 29 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri olan Valentin Tosier, yeniden takıma katılıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katacağı Valentin Rosier, yarın akşam saat 23:00'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı

Tokyo 2020 Haberleri: Dünyayı şoke eden görüntüler Martyna Trajdostan ilk açıklama geldi...
Tokyo 2020 Haberleri: Dünyayı şoke eden görüntüler! Martyna Trajdos'tan ilk açıklama geldi...

Galatasaray'ın ilgisine karşın siyah-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı atacak.

Rosier'in, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi