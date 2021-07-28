Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştığı ve 24 yaşındaki futbolcunun 29 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geleceği belirtildi.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri olan Valentin Tosier, yeniden takıma katılıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katacağı Valentin Rosier, yarın akşam saat 23:00'te İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı
Galatasaray'ın ilgisine karşın siyah-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık imzayı atacak.
Rosier'in, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanması bekleniyor.