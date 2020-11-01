Son Dakika Haberi | Beşiktaş transferde tarih yazdı

Fikret Orman’ın başkanlık yaptığı 2012-13 sezonunda alınan 12 futbolcuya karşılık 4 milyon Euro bonservis ödeyen ve sattığı oyunculardan 265 bin Euro kazanan Beşiktaş, eksi 3,35 milyon Euro açık verdi. Bu sezon ise 10’ar oyuncu alınıp gönderildi ve transfer dönemi eksi 850 bin Euro zararla kapatıldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim 2019’da başkan seçildiğinde, adını tam olarak koymasa da yeni bir ‘Feda’ dönemi başlatacağını ifade etmiş ve dediğini de yapmıştı. Basketbol, voleybol ve hentbol şubelerinin bütçeleri düşüren Çebi, asıl kesintiyi futbol takımının transferlerinde yaptı. O kadar ki, ‘Feda’ sezonu olarak bilinen 2012-13 sezonundan bile daha az para harcandı. Dergilik uygulamasında yayınlanan dijital dergi Spor Arena Plus’ın kasım sayısında yer alan araştırmada ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar özetle şöyle:

‘Feda’ sezonunda 12 futbolcu alındı

Siyah beyazlı kulüp, Fikret Orman’ın başkan olduğu ‘Feda’ sezonunda 12 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu oyuncuların 5’ine (Olcay Şahan, Gökhan Süzen, Oğuzhan Özyakup, Berat Çetinkaya, Sinan Kurumuş) toplam 4 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Dentinho, Niang ve Batuhan Karadeniz kiralık, Allan McGregor, Julien Escude, Mehmet Akgün ve Uğur Boral ise ‘sıfır’ bonservis bedeliyle transfer edildi. Bu dönemde toplam 21 futbolcu elden çıkarılırken, sadece 3’ünden (Furkan Şeker, Korcan Çelikay, Sezer Özmen) toplam 265 bin Euro bonservis parası alındı ve transfer dönemi eksi 3,35 milyon Euro ile kapatıldı.

Bu yaz 10 oyuncu transfer edildi

Ahmet Nur Çebi yönetimi, 2020-21 yaz transfer sezonunda 10’ar futbolcu alıp gönderdi. Josef, N’Sakala, Gökhan Töre ve Aboubakar’ı bedelsiz getiren Çebi, sadece Atakan Üner için Altınordu’ya 150 bin Euro bonservis parası ödedi; Mensah, Rosier, Montero, Ghezzal’ı kiraladı; Welinton’u da Fatih Aksoy ile takas etti. Beşiktaş, gönderdiği futbolcuların hiçbirinden bonservis geliri elde edemedi ve bu transfer dönemi eksi 850 bin Euro zararla kapandı. Siyah beyazlılar son 9 sezonda transfere 101 milyon 840 bin Euro harcarken, sattığı ya da kiraladığı isimlerden 94 milyon 145 bin Euro gelir elde etti. 9 sezonun toplamında transfer bilançosu 4 milyon 695 bin Euro açık verdi.

BELHANDA VE FEGHOULI HAKLI MI?

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