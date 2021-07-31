Son Dakika Haberi... Beşiktaş Sevilla ile anlaştı, transfer için ikna turları başladı!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen Luuk de Jong için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bir yandan Diego Costa ve Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü için de temaslarını sıklaştırdı.

Bonservisi Sevilla'da bulunan De Jong için İspanyol ekibine teklif yapan Beşiktaş'ın bu teklifi kabul edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Sevilla, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralama teklifine 'evet' dedi ancak satın alma opsiyonu olmasını istemedi. Prensipte yapılan anlaşmanın ardından siyah-beyazlılar Hollandalı golcüyü ikna turlarına başladı.

Bir yandan da De Jong'un sağlık raporlarını inceleyen ve hata yapmak istemeyen Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde De Jong'un 2.5 milyon euroluk maaşını karşılayacak.

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