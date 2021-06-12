Son dakika haberi! Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı! Alacağı maaş...

Beşiktaş, şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın'ın geleceğinde mutlu sona ulaştı.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, uzun süredir başarılı teknik adamla görüşmeler yapıyordu. Beşiktaşlı idareciler, Sergen Yalçın'la orta yolu bularak yola devam etme konusunda uzlaştı.

beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.

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