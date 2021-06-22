Son dakika haberi... Beşiktaş, Sergen Yalçın'da mutlu sona ulaştı! Anlaşma resmen duyuruldu...

Siyah beyazlılar, sözleşme görüşmelerinin uzaması ve isteklerinin yerine getirilmemesi gerekçesiyle Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın konusunda mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sergen Yalçın'ın, önümüzdeki sezon da Beşiktaş’ı çalıştırmaya devam edeceği açıklandı.

Siyah beyazlı kulübün resmi hesabından yapılan Sergen Yalçın paylaşımında "10'un yeri burası" ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Hayırlı olsun. İşimizi bitirdik, hayırlısıyla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Asbaşkan Emre Kocadağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen senenin çift kupalı hocası, Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş biri Sergen Hocamız. Süreç bir parça uzun sürmüş olabilir, bu görüşmelerin sonucunun olumlu olacağına dair bir şüphemiz olmamıştı. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı. Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin. Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kontratın 1 sene olması hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la olan gönül birliği, sözleşmeye sığacak değil, o sadece bir sayı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın, yeni mukavele sürecinde yönetimin ortaya koyduğu tutumdan rahatsız olduğu için gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı.

Çifte kupalı sezon sonrası yönetimle kontrat görüşmelerini sürdüren Yalçın, sürecin uzamasının ardından radikal bir hamlede bulunmuş, yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasında çok az bir fark bulunmasına karşın çalışmama kararı almıştı.

1 ayı aşkın süredir oyalandığını düşünen deneyimli teknik adam, siyah beyazlılarla ipleri koparırken Beşiktaş cephesi yaşanan bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'la son kez bir araya gelerek süreci noktalama amacında. Ancak Sergen Yalçın, yakın çevresine kararının net olduğunu ifade ediyor.

"ONURUM, GURURUM KIRILDI"

Pazarlıklar sırasında ortaya konulan rakamlardan ziyade yönetimin tutumundan rahatsız olduğunu yakın çevresine ileten Yalçın'ın "Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum." dediği öğrenildi.

TARAFTAR EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ

Yönetim ile anlaşmazlık yaşayan başarılı teknik adamı aldığı karardan döndürmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, bugün Sergen Yalçın'ın evinin önüne gitmişti.

48 yaşındaki teknik adamın göreve devam etmesini isteyen taraftarlar, evinin önüne giderek Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapmışlardı.

Beşiktaş taraftarı ayrıca, başkan Çebi ve kurmaylarını da protesto ederek alınan karardan vazgeçmesini istemişlerdi.

ÇARŞI: BURASI BEŞİKTAŞ! HERKES KENDİNE GELSİN!

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, teknik direktör Sergen Yalçın ile siyah beyazlı yönetim arasında süren pazarlıklar doğrultusunda ayrılık noktasına gelinmesine dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA BİR İLKE İMZA ATTI

Siyah beyazlılar geçen sezon başarıdan başarıya koşan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk isim oldu.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Sergen Yalçın, 1991-1997 ve 2002-2006'da olmak üzere iki defa siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı. Yalçın, futbolculuğu döneminde Beşiktaş formasıyla 3 şampiyonluk yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak forma giyip de sonra teknik direktörlük görevinde bulunan Şeref Görkey, Hüseyin Saygun, Rasim Kara, Ertuğrul Sağlam, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba bu sevinci yaşama fırsatı bulamadı.

Beşiktaş'ı 1981-1982'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Dorde Milic, 1973-1975'te formasını giydiği siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayamayan isimler arasında yer aldı.

FUTBOLCULUĞU DÖNEMİNDE 5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 5 şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Yalçın, siyah-beyazlı formayla 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında şampiyon olan kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ta 2002-2003 sezonunda futbolcu olarak bir şampiyonluk sevincine daha ortak olan Yalçın, 1999-2000 ile 2001-2002'de Galatasaray'da aynı başarıya ulaştı.

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