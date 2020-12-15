Son dakika haberi | Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'la 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş iç ve dış transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpte altyapı patentli Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı. Beşiktaş ile üç sezon daha sözleşmesi olan 19 yaşındaki sol bekin yıllık ücreti artırılırken, mukavelesi de iki yıl uzatıldı.

Genç oyuncu, 2025'e kadar Beşiktaş formasını giyecek. Rıdvan Yılmaz'ın adı transferde Alman ekibi Stuttgart ile sık sık anılıyordu.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

21 Mayıs 2001 doğumlu olan Rıdvan Yılmaz 1.74 boyunda ve sol bek oynuyor. Sol bek dışında sağ bek olarak da forma giyebiliyor. 2013 yılında Beşiktaş alt yapısında futbola boşlayan Rıdvan Yılmaz sırasıyla U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımında forma giydi.

Kariyerinde 41 kez alt yaş gruplarında milli takıma çağrılan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giymişti. Bu sezon yaz kampında yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz Beşiktaş U19 takımında 17 maçta forma giydi.

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