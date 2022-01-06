Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Önder Karaveli için karar verildi!

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından takımın başına geçen Önder Karaveli için karar verildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Haberde; Karaveli ile sezon sonuna kadar yeni bir sözleşme yapılacağı belirtildi.

Siyah-beyazlılarda 6 resmi maça çıkan Karaveli, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı bir açıklamada "Hocamla yürümeyi istiyorum. Hocam, iyidir. Tercihimdir. Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir" ifadelerini kullanmıştı.