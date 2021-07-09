Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona yakın!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, Salih Uçan’ın ardından ikinci transferini gerçekleştirmeye çok yakın...

Siyah beyazlılar, son dönemde A Milli Takım’ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Kenan Karaman’la anlaşma sağlamayı başardı. Almanya 2. Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan gurbetçi futbolcuyla uzun süredir ücret pazarlığı yapan siyah beyazlılar, ilk etapta Türk Lirası üzerinden sözleşme teklif etti

1-2 gün içinde imza atması bekleniyor

Kenan Karaman ise Türk Lirası’nı kabul edemeyeceğini belirtip, ücret anlaşmasının Euro olarak yapılmasını istedi. Siyah beyazlı yöneticiler ellerinden gelen çabayı göstermelerine rağmen milli futbolcu geri adım atmadı. Dün yapılan görüşmelerde Beşiktaş yöneticileri, sözleşmenin Euro üzerinden yapılmasını kabul edince anlaşma sağlandı. Siyah beyazlı kulüp, 1-2 gün içinde imza atması beklenen 27 yaşındaki forvete yılda 900 bin Euro ödeyecek.

Maç başı ücret de verilecek

Beşiktaş, Kenan’a 900 bin Euro net ücretin yanı sıra maç başı ücret verecek. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla oynadığı 29 karşılaşmada 7 gol atıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, A Milli Takım’da da 25 maçta 5 gol kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Kenan Karaman’ı tercih etmesinde, santrfor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda oynayabilmesinin önemli rol oynadığı belirtildi.