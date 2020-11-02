Son Dakika Haberi | Beşiktaş, Josef de Souza'nın cezasına itiraz etti
Beşiktaş, Denizlispor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Josef de Souza için TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza’nın, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur." denildi.
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