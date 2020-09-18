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Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş, Gökhan Töre'nin transferini açıkladı!

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Beşiktaş, transferi için anlaşmaya vardığı ve lisansını çıkardığı Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.

Son Dakika Haberi | Beşiktaş, Gökhan Törenin transferini açıkladı

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