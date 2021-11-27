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Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Giresunspor maçında taraftarlardan büyük tepki! Yönetime çağrı

#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Giresunspor maçında taraftarlardan büyük tepki Yönetime çağrı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in VAR uyarılarıyla verdiği kararlar, sonrasında yaşananlar ve taraftarların tezahüratları damga vurdu.

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Beşiktaş ile Giresunspor'un Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştığı mücadelede penaltı, kırmızı kart kararları ve taraftarların siyah-beyazlı oyunculara tepkileri dikkat çekti.

Mücadelenin 20. dakikasında Serginho'nun çevirdiği top Rosier'e çarptı ve hakem oyunu devam ettirdi.

VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle Giresunspor penaltı kazandı. Bu kararın ardından siyah-beyazlı oyuncular uzun süre Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

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17 DAKİKA SONRA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 39. dakikasında ise Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası ilk olarak sarı kart gördü.

Ancak VAR bir kez daha devreye girdi ve pozisyonu inceleyen Hüseyin Göçek, kartın rengini kırmızıya çevirdi.

Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Giresunspor maçında taraftarlardan büyük tepki Yönetime çağrı

OYUNCULAR VE TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Necip Uysal, bu kararın ardından uzun süre hakeme tepki gösterirken siyah-beyazlı oyuncuların çoğu da Göçek'e serzenişte bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kulübeden kararlara itiraz etti.

'BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIK'

Vodafone Park'taki taraftarlar da kararların ardından "Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık!" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

TRİBÜNLERDEN SERGEN YALÇIN'A ÇAĞRI

Konuk ekibin öne geçmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

Giresunspor, 22’nci dakikada Diabate’nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devrenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ’Sergen takımı ayağa kaldır’ ve ’Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin’ şeklinde uzun süre tempo tuttu. Beşiktaş taraftarları ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise ’Sergen takımı buraya getir’ tezahüratlarında bulundu.

ÜÇÜNCÜ GOL SONRASI ISLIK SESLERİ

Beşiktaş taraftarları, Giresunspor'un 3. golünün ardından siyah-beyazlı oyuncuları ıslıklarla protesto etti.

ROSIER'DEN DESTEK İSTEĞİ

Taraftarların tepkilerinin ardından Rosier, tribünlere dönerek destek talebinde bulunsa da durum değişmedi.

 

 

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#Beşiktaş#Giresunspor#Süper Lig

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