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Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes
Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinin detaylarını KAPa bildirdi

Beşiktaş, bonservisini aldığı ve bu sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirecek olan Gedson Fernades transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Gedson Fernandes’in transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

BONSERVİC ÜCRETİ AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Gedson Fernandes için 1 Temmuz 2022 itibarıyla geçerli olacak şekilde Benfica'ya 6 milyon avro bonservis ödeneceğini açıkladı.

Portekizli oyuncuyla ise 4+1 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır.”

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RİZESPOR'DA KİRALIK FORMA GİYECEK

Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.

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#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes

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