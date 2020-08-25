Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı resmen... | Transfer Haberleri

Ozan Tufan Fenerbahçe'den Beşiktaş'a mı gidiyor?



Transferde ağır ama emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip oldu. Takvim'in haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen talep sonrasında Ali Koç'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör Erol Bulut'un vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.

ADEM LJAJİC TAKASINDA GÜNDEME GELMİŞTİ...

Transferi mümkün olduğunca düşük maliyetlere bitirmek için bonservisi elinde olan futbolculara ya da kiralıklara yönelen kulüplerin önündeki üçüncü bir seçenek de takas formülü... Genellikle yerli futbolcu transferinde kullanılan bu yöntem Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine geldi. Hem de iki sürpriz isim için... Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda, geçen yıl Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan’ın alınmasını istemişti.

BEŞiKTAŞ’A BüYüK KATKI YAPAR

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan’ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti. Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın’ın bu talebi üzerine sarı lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçip Ozan Tufan’a talip olduklarını bildirdiler ve “Eğer onay verirseniz oyuncuyla görüşüp fikrini almak istiyoruz” dediler.

Fenerbahçe yönetiminde ise bu talebe karşılık Ozan Tufan’ı siyah beyazlı takımın Sırp yıldızı Adem Ljajic ile takas edilmesi fikri ortaya atılmıştı.