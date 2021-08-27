Son Dakika Haberi... Beşiktaş, Can Bozdoğan transferini açıkladı!

Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlı ekip, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan’ı kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten "Beşiktaşa Hoş Geldin Can Bozdoğan" başlığı ile yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübünde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğana Beşiktaş Ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.