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Son dakika haberi: Beşiktaş bu virajı nasıl dönecek! 10 gün içinde 3 zorlu maç...

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig
Son dakika haberi: Beşiktaş bu virajı nasıl dönecek 10 gün içinde 3 zorlu maç...

Antalya’ya 6 eksikle giden siyah beyazlılar, İstanbul’a 2 ismi daha kaybederek döndü. Welinton, N’Koudou, Vida, Alex Teixeira ve Umut’tan sakatlıkları, Rosier’den de grip olması nedeniyle Antalya’da yararlanamayan Beşiktaş’ta bu ekibe Necip ile Mehmet Topal da katıldı. 10 gün içinde 3 zorlu maça çıkacak olan Kartal’da eksiklerin çokluğu teknik ekibi düşündürüyor.

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Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ın başı sakatlıklarla dertte. Antalya deplasmanına 6 oyuncusundan yoksun olarak çıkan siyah beyazlı ekip maçta 2 futbolcusunu daha kaybetti. Welinton, N’Koudou, Vida, Teixeira ve Umut’tan sakatlıkları, Rosier’den de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında yararlanamayan Beşiktaş’ta bu oyunculara Necip ile Mehmet Topal da katıldı. 10 gün içinde Adana Demir, Altay ve Ajax ile karşılaşacak olan Kartal’da eksiklerin çokluğu teknik ekibi düşündürüyor.

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İŞTE BEŞİKTAŞ’IN SAKATLIK RAPORU

· N’Koudou: Malatya maçında aldığı darbe sonrası sağ ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edildi.

· Welinton: Borussia Dortmund maçında sol dizine aldığı darbe aldı. Uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandı.

· Necip Uysal: Darbeye bağlı olarak diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edildi.

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· Domagoj Vida: Futbol Sağ ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma belirlendi.

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ROSİER’DE GRİBAL ENFEKSİYON

· Alex Teixeira: Malatya maçını tamamlayamadı. Yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde gerilme saptandı.

· UmuT Meraş: Milli takımdan sakat geldi. Alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem var. Altay maçı sonrası takıma alınması planlanıyor.

· Valentin Rosier: Gribal enfeksiyon nedeniyle son anda kadrodan çıktı. Dordmund maçındaki yüksek performansından sonra nüksetti

· Mehmet Topal: Uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık belirlendi. Bu arada Welinton ve Rosier sağlık ekibi hazır raporu verirse Adana Demirspor maçı kadrosuna alınacak.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Süper Lig