Son Dakika Haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş talep! 'Torpil istiyoruz'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merak edilen konular hakkında Tivibu Spor'a konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

Bizim borcumuz var. Herkes biraz şaşırıyor, küsüyor. Gelen para, gidiyor zaten. Limitler çerçevesinde en iyisini yapmak zorundayız. Ülke puanına katkı vermek zorundayız, böyle bir misyon edindik. Bu sene tabiri caizse torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar.

TORPİLE İHTİYACIMIZ VAR

Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var."Orta ve iyi karar transferlerle Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Mümkün olursa da kupa kaldırmak istiyoruz. Önce bir kafanıza koyacaksınız. Yine çift kupa almak, şampiyon olmak istiyoruz. Biz bu arzu ve istekle yola çıkıyoruz. Avrupa'da kupa istiyoruz

LİMİTLERDE TORPİL İSTİYORUZ

Bu sene tabiri caizse sicil ve limitlerde torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, herkesin bize söylediği, ülke puanına ihtiyacımızın olduğu. Limitimiz 200'se 300, 300'se 450 istiyoruz. Torpil istiyoruz, açık açık söylüyoruz.

BERABER DEVAM EDECEĞİZ

Sergen hoca ile zaten konuşacağız ve beraber yola devam edeceğiz. Benim gönlümde, zihminde bir değişiklik yok. Konuşacağız. Hocamız 1 hafta 10 gün dinlenmek istiyorum dedi, gelecek, bugün yarın kendisiyle konuşmayı ümit ediyorum. Sorun yaşayacağımızı hiç sanmıyorum.

ABOUBAKAR BAŞKA TAKIMDA OYNAYABİLİR

Gökhan Gönül bende oynuyordu Fenerbahçe'ye gitti, kimse ona bir şey demiyor da Aboubakar'ı mı gündeme alıyorsunuz? Aboubakar da başka takımda oynayabilir. Sakattı, oynayamaz, şu bu dendi, en son Sivas maçında sakat haliyle çıkıp oynamak istedi, 'Bitmişken bana şans verdiniz' dedi. Hiç kimsenin Beşiktaş'tan büyük olmadığını söylemek isterim. Sporcu profesyonelce işini yapıyor, ben de başkanlığımı yapıyorum, kimseye tutkulu falan değilim. Gelen ağam, giden paşam. Her iyi oynadım deyip zam ver diyenle burayı yönetemeyiz.