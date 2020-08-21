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Futbol
İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Beşiktaş Atakan Üner'i transfer etti! Dördüncü imza...

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transfere daha imza attı.

Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı. 2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.

 

Son Dakika Haberi | Beşiktaş Atakan Üneri transfer etti Dördüncü imza...

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