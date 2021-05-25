Son Dakika Haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı! Jeremain Lens ve Douglas ile yollar ayrılıyor

Spor Arena / İsmail ER - “Beşiktaş’a şampiyonluğu bırakın, ‘ilk 10 arasında yer alamaz’ gözüyle baktılar. Kamuoyunda fazla yer almadık, yaptığımız işler fazla önemsenmedi. Ancak biz algılara takılmadık, ne yaptığımızı iyi biliyorduk.”

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, şampiyonluğun perde arkasında takımdaşlığın yattığını belirtirken, Türk futbol tarihinin en zor sezonunda önemli bir zafere imza attıklarını ve bunu Türkiye Kupası ile perçinlediklerini söyledi. Hürriyet’e konuşan Kocadağ, pandemi, uzun lig yarışı, sakatlıklar, taraftarın olmayışı ve buna bağlı gelirlerin düşmesi, uzun soluklu, külfetli kontratlar ve Bankalar Birliği ile yerine getirilmesi imkansız olan anlaşma gibi sorunlarla boğuştuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yalçın zekası ile oyuncuları etkiledi

Tüm bu sıkıntılara rağmen başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile kriz anlarını el birliği ile çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Şu bir gerçek; ekonomik yönden başkanımız ve yönetimimiz, teknik ve taktik yönden Sergen Yalçın ve ekibi büyük işler başardı. Bu durum benzersiz bir takım çalışmasıydı. Hocamız Sergen Yalçın’ın zekası takımımızda bulunan tüm futbolcuları olumlu yönde etkiledi. Özellikle ikinci yarıda oynadığımız tüm maçlar, final havası içinde geçti. Hocamız final karşılaşmalarını oynamayı çok sever, bu da bize avantaj sağladı.

Genimizde seri şampiyonluklar var

Sezona başlarken Türk futbolu ve kamuoyunda algılar gerçeklerin önüne geçmişti. Gerçeklerin önemi olmadan herkes bir rüzgarın arkasından gidiyordu. Beşiktaş’a şampiyonluğu bırakın ‘ilk 10 arasında yer alamaz’ gözüyle baktılar. Kamuoyunda fazla yer almadık, yaptığımız

işler fazla önemsenmedi. Ancak biz algılara kafamızı takmadık, ne yaptığımızı iyi biliyorduk. Geleceğe ve önümüze baktık. Beşiktaş’ın geninde seri şampiyonluklar vardır. İstikrarı koruyarak üst üste zaferler yaşamak istiyoruz. Bunu da başarmamak için nedenimiz yok.”

LİGDE VE AVRUPA’DA DAHA GÜÇLÜ BİR BEŞİKTAŞ İÇİN TRANSFER STARTI VERİLİYOR

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın da görüşleri doğrultusunda hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro ile yer almak için önümüzdeki haftadan itibaren transfer konusunda ilerleme kaydedeceğiz. Yurt içi ve yurt dışından hem teknik ekibimizin hem de scout ekiplerimizin takip ettiği oyuncuları masaya yatırıyoruz.

JEREMAIN LENS VE DOUGLAS YOLCU

Geçmiş yıllardaki yönetimler tarafından 4-5 yıllık sözleşme yapılan Lens ve Douglas ile konuşup yollarımızı ayırmak istiyoruz. Tyler Boyd ile ilgili de hocamızdan gelen rapora göre hareket edeceğiz.

G.SARAY YENiLGiSi MORAL BOZMADI AKSiNE KAMÇILADI

G.Saray ile yaptığımız ve kaybettiğimiz maç bizde hiçbir moral bozukluğuna neden olmadı, aksine oyuncularımızı kamçıladı. Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorduk. Göztepe ile son maçımız tam bir final karşılaşmasıydı. Taktik ağırlığı yüksek bir maç oldu. Ancak İzmir’de kötü hatıralarımız hiç olmadı. İzmir, Beşiktaş’a her zaman uğurlu gelmiştir.

ATİBA DEVAM EDECEK GHEZZAL İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Atiba: Yollarımız devam edecek. Çünkü hem takım için hem de ülkemiz gençliği için idol bir isim oldu. Antrenmanlardan önce gelir en son çıkar. Futbol bilgisini genç oyuncularla paylaşması önemli olay.

Ghezzal: Şampiyonluk yolunda bize büyük bir katkı sağladı. Seneye de takımımızda yer almasını istiyoruz. Gerekli adımları atacağız.

SEZON BİTTİ EVİMİZ ŞENLENDİ MUTLU VE HUZURLUYUZ

Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş için yoğun mesai harcadığı dönemde eşi Nikol Hanım’ın kendisine büyük destek verdiğini belirtirken, “Eşim ile çocuklarım sabrettiler ve en büyük destekçimdi. Ailem her zaman yanımda oldu ama onlar ile fazla ilgilenemedim. Şimdi sezon bitti mutlu ve huzurluyuz. Evimiz şenlendi, bayraklarımız asıldı, marşlarımız söylendi” dedi.