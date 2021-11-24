Son Dakika Haberi... Beşiktaş-Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın'a destek ve çağrı tezahüratları

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Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Ajax maçı sonrası Sergen Yalçın'a destek verildi.

Hollanda ekibine 2-1 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılarda taraftarlar, maç sonunda Sergen Yalçın'a destekte ve çağrıda bulundu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Sergen Yalçın tezahüratları yapılırken maç sonunda da 49 yaşındaki teknik adam tribüne çağrıldı.

'SÖZ VER BİZE'

Taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratları yaptı.