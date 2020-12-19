Son dakika haberi | Beşiktaş, Adem Ljajic ile Domagoj Vida'dan 10 milyon euro bekliyor

Yıllık maaşları toplamda yaklaşık 7 milyon Euro olan iki oyuncuya biçilen toplam fiyat 10 milyon Euro olacak. Yönetim, her iki futbolcunun da menajerlerine yetki verdi.

İki oyuncu için de teklif beklemeye geçen siyah-beyazlılar, arzu ettiği rakamı yakalarsa ve oyuncuları da ayrılığa ikna edebilirse maaş bütçesi azalacak, ciddi bir bonservis katkısı elde edilecek.

Bu sayede devre arası transfer döneminde eli güçlenecek olan Beşiktaş yönetimi, istenilen takviyeleri yapabilecek. Ljajic ve Vida'nın gitmek istememesi halinde ise kendilerinden yeniden maaş indirimi talep edilecek. (Sabah)

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