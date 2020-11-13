MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Benfica'da Anderson Talisca transferi üzerinden şike iddiası
GeriFutbol Son dakika haberi | Benfica'da Anderson Talisca transferi üzerinden şike iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Benfica'da Anderson Talisca transferi üzerinden şike iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Benfica'da Anderson Talisca transferi üzerinden şike iddiası
Abone Olgoogle-news

Portekiz'de şike soruşturması kapsamında incelemeye alınan Benfica Kulübü'nde, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca transferindeki işlemlerinin de şüpheli görüldüğü belirtildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre kiralık olarak Beşiktaş'ta da oynayan Anderson Talisca'nın 2014 yılındaki transferi, şikeye yol açmış olabilecek bazı para transferleri içeriyor ve Portekiz polisi de bu belgeleri araştırıyor.

İhbar üzerine Benfica'nın tesislerine baskın düzenleyen polisin, Talisca transferiyle ilgili tüm belgelere de el koyduğu kaydedildi.

ŞAMPİYONLUK KARŞILIĞI TRANSFER
Braga'nın 2009/10 yılında Benfica'ya şampiyonluğu bilerek verdiği ve Talisca'nın menajeri üzerinden bunun organize edildiği iddialarının olduğu öne sürüldü.

O dönem Braga Başkanı olan Antonio Salvador'un, 4 yıl sonra Talisca'nın menajerinin de yer aldığı şirkette yönetici pozisyonuna geldiği ve Talisca transferinde bu şirkete de 400 bin euro komisyon ödendiği bilgisi paylaşıldı. Bu bedelin de, 2009/10 yılında şampiyonluğun kaybedilmesi karşılığında ödenmesi gereken bedelin bir parçası olduğu iddialarının olduğu vurgulandı.

Braga cephesinin iddiaları tamamen reddettiği kaydedilirken, Portekiz polisinin araştırmasının ise sürdüğü aktarıldı.

Son dakika haberi | Benficada Anderson Talisca transferi üzerinden şike iddiası

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle