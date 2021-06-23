Son dakika haberi: Belhanda ve menajerinden Galatasaray'a dönüşü konusunda açıklama!

Son dakika haberi.. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda'nın sarı kırmızılı kulübe geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin menajeri William D’Avila'dan açıklama geldi.

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan William D’Avila, "Henüz değil. Her şey mümkün ama şu anda hiçbir şeyden emin değilim." dedi. Deneyimli oyuncunun, maaşında indirimde yapmaya hazır olduğu ve geleceğinin Fatih Terim'in raporuna bağlı olduğu kaydedildi.

BELHANDA: İNŞALLAH GALATASARAY'A DÖNERİM

A Spor'a konuştuğu belirtilen Younes Belhanda ise; 'İnşallah Galatasaray'a geri dönerim' açıklaması yaptı.

MONTPELLIER'E TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Fransız ekibinin başkanı Laurent Nicollin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Belhanda ile yüzde 90 anlaştıklarını belirterek, "Younes daha egzotik takımlardan daha yüksek teklifler aldı ancak ailesiyle birlikte buraya dönmek istiyor. Geri dönmek istediği için mutlu ve gururluyum. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık ancak futbolda imzalar atılmadan emin konuşmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Faslı yıldızın Montpellier'ye transferi suya düştü. Laurent Nicollin, ekonomik sorunlar nedeniyle Belhanda'yı kadrolarına katamayacaklarını söyledi.

Belhanda'ya hiçbir şeyi garanti edemediklerini söyleyen Nicollin, "Younes'le Salı günü tekrar görüştük. Şu anda maddi sebeplerden dolayı onunla sözleşme imzalayamıyoruz. Transfer bitseydi harika olurdu ancak şu an mümkün değil. Şu an takımdan ayrılan yok, televizyon gelirlerimiz azaldı, yeni sezonda statlarda seyirci olur mu bilmiyorum. Bu nedenle Younes'le hiçbir şey garanti edemiyorum. O yüzden biraz beklemeli. Transfer gerçekleşmediği için ben de hayal kırıklığına uğradım. Büyük çabalar sonucu mali anlamda belli bir noktaya gelmiştik. Bunun için ona teşekkür ederim. Fırsat bulursa başka bir kulüple sözleşme imzalayabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste tüketmek istemiyorum." dedi.

BURAK ELMAS'TAN BELHANDA AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, adaylığı döneminde verdiği bir demeçte Mustafa Cengiz yönetiminin Belhanda ile ilgili aldığı kararı şu sözlerle eleştirmişti:

Sezonun bitimine bu kadar kısa vakit kalmışken Belhanda'yı göndermezdim. Gönderilişin iki yönü var. Birincisi gönderiliş şekli, diğeri de takımın motivasyonuna yansıması. Kontratı olan Belhanda gibi bir oyuncuyu kullanabilme imkanı varken kullanmamayı tercih etmek, maalesef takımın başarısı için alınmış bir karardan ziyade yönetimin egosuyla ilgili aldığı kişisel bir karar gibi gözüküyor. Yapılış şeklini ve zamanlamasını çok yanlış buluyorum.

NE OLMUŞTU?

Faslı futbolcu, geride kalan sezonda stadyumun çimlerinin kötü olmasından dolayı sarı-kırmızılı yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Belhanda’nın sözleri 4 ayrı yeminli tercümana da noter aracılığı ile tercüme ettirildi. Yönetimden bazı isimler Faslı futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması ve 12 maç sonra gönderilmesini de gündeme getirdi. Ancak toplantıda Başkan Mustafa Cengiz’in de sonuna kadar desteklediği şu görüş ön plana çıkmış ve fesih kararı işte bu sözlerle gelmişti:

“Biz Ali Sami Yen’in makamını koruyoruz. Kişiler gelip geçici. Ancak Galatasaray ve bu başkanlık makamının saygınlığını korumak her zaman birinci önceliğimizdir. Kendimizi değil, bu başkanlık makamını korumalıyız. Bu oyuncu defaatle uyarılara rağmen sürekli kulübe, taraftarına zarar veren eylemlere imza attı. Galatasaray kulübünün şeref ve onuru gerekirse bir şampiyonluktan daha önemlidir. Galatasaray böyle bir olayı görmezden gelemez, boynunu eğemez.”

BELHANDA'NIN GALATASARAY'DAKİ VUKUATLARI

1- Galatasaray taraftarı ile Trabzonspor maçı öncesinde havaalanında küfürleşti.

2- Real Madrid mücadelesinde oyundan çıkarken tribünlerle tartışma yaşadı.

3- Pandemi dönemindeki alacaklarını talep edip kulübe ihtarname çekti.

4- Galatasaray’da sezon başında pandemi nedeniyle Fernando Muslera ve Radamel Falcao başta olmak üzere neredeyse tüm takım indirimi kabul ederken bu teklife ‘hayır’ yanıtı veren iki futbolcudan biri oldu.

5- Sözleşme uzatmak adına randevu talep etti. Kulübün görüşlerini dinlemeden imza atacağı rakamı kendisi belirleyip “2.5 milyon Euro’dan aşağı imza atmam” dedi. Bu tavrı sarı kırmızılılarda hoş karşılanmadı.

6- Sözleşmesi uzatılmayınca tavırlarında değişim oldu. Kulübe göre Galatasaray’dan habersiz sezon devam ederken birçok takımla görüştü.

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