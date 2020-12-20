Son Dakika Haberi | BB Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'den Beşiktaş sonrası flaş itiraf!

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Hüseyin Çimşir'in sözleri;

4 maçtır mağlup oluyoruz. Daha gol atamadık. Gol yiyoruz. Maç itibariyle bakılınca ilk 60 dakika pozisyon vermedik, 3-4 pozisyonumuz var. Penaltı sonrası yaz-kış gibi oldu. Tersine döndü. Psikolojik. Golü yiyince dağılmalar oluyor. Bu seviyede olmamalı.

YOLLARI AYIRMAK ZORUNDAYIZ

Bazıları kendine aynadan baksın. Biz oyuna müdahale ediyoruz ama mücadele edenlere birilerinin yardım etmeli. Denizli maçı sonrası bazılarıyla yollarını ayırmak zorundayız. Hangi takımda oynadıklarını gözden geçirsin bazıları.

ARAMIZDAN AYIKLAYACAĞIZ

Emek var, mücadele var ama kaprisleri nedeniyle bazıları farklı bakıyorsa onları ayıklayacağız aramızdan

RADİKAL KARARLAR GEREKİYOR

Radikal kararlar gerekiyor. Böyle gitmez, böyle olmaz. Bu sezon başında 1 ve 3. haftada kazanmışız. Sonrasında problem var. Herkes üzerine düşeni yapacak. Başkan, teknik direktör, o, bu değişmiş. Her şey değişmiş. Böyle olmaz

DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ

Son yarım saatte 1 gol yiyebilirsin. Böyle kolay teslim olmamalısın. Korner atarken gol yiyorsun. Pozisyon var atamıyorsun. "Ben atayım" dersen olmaz. Problem yaşıyoruz. Karar alacak olan benim. Yarından itibaren değişmek zorundayız.