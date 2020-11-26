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Haber Giriş: 26.11.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Batuhan Karadeniz'den Türkiye Kupası maçında gol şov!

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Son Dakika Haberi | Batuhan Karadeniz'den Türkiye Kupası maçında gol şov!
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Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kayserispor ile karşı karşıya gelirken Batunhan Karadeniz 34 dakikada hat-trick yaptı.

Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası maçında Kayserispor karşısında 34. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

TFF 2. Lig ekibinin golleri 10, 25 ve 34. dakikalarda Batuhan Karadeniz'den geldi.

Tecrübeli golcü, 64. dakikada yerini Can Erdem'e bıraktı. Bu değişikliğin ardından Kayserispor, 83 ve 85. dakikalarda bulduğu durumu 3-3'e getirerek mücadeleyi uzatmalara taşımayı başardı.

Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u penaltılarla mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

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