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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Basketbolda Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi

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Son Dakika Haberi | Basketbolda Galatasaray-Bakken Bears maçı ertelendi
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacağı maç ertelendi.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakken Bears takımında saptanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karşılaşmanın 11 Kasım Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

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