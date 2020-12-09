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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehirli Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası UEFA harekete geçti
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 00:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehirli Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası UEFA harekete geçti

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Son Dakika Haberi | Başakşehirli Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası UEFA harekete geçti
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EFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasının ardından UEFA, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Irkçı saldırının ardından temsilcimiz Başakşehir sahadan çekilirken, UEFA'dan yapılan açıklamada,  "Başka bir 4. hakemle maça devam edilmesi konusunda iki kulüple de anlaşmaya varılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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