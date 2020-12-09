Son Dakika Haberi | Başakşehirli Webo'ya yapılan ırkçı saldırı sonrası UEFA harekete geçti

Irkçı saldırının ardından temsilcimiz Başakşehir sahadan çekilirken, UEFA'dan yapılan açıklamada, "Başka bir 4. hakemle maça devam edilmesi konusunda iki kulüple de anlaşmaya varılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.