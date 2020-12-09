MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Başakşehirli Enzo Crivelli: "Baskı yapıp sahaya çıkmak istemedik"
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehirli Enzo Crivelli: "Baskı yapıp sahaya çıkmak istemedik"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehirli Enzo Crivelli: "Baskı yapıp sahaya çıkmak istemedik"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Enzo Crivelli, Webo'ya yapılan saldırının futbol sahalarında artık yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Yaşanan ırkçı saldırının ardından Webo'ya destek için sahaya çıkmadıklarını belirten Enzo Crivelli, "Futbol sahalarında görülmemesi gereken bir olaydı. Biz oyuncular olarak Webo'yu desteklemek için öyle bir karar aldık, baskı yapıp sahaya çıkmak istemedik. Şampiyonlar Ligi defteri bizim için kapandı. Bundan sonra kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Son Dakika Haberi | Başakşehirli Enzo Crivelli: Baskı yapıp sahaya çıkmak istemedik

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle