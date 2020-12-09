Son Dakika Haberi | Başakşehirli Enzo Crivelli: "Baskı yapıp sahaya çıkmak istemedik"

Yaşanan ırkçı saldırının ardından Webo'ya destek için sahaya çıkmadıklarını belirten Enzo Crivelli, "Futbol sahalarında görülmemesi gereken bir olaydı. Biz oyuncular olarak Webo'yu desteklemek için öyle bir karar aldık, baskı yapıp sahaya çıkmak istemedik. Şampiyonlar Ligi defteri bizim için kapandı. Bundan sonra kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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