Son dakika Haberi | Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve grubu belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir'in de grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. İstanbul, PSG, Manchester United ve Leipzig ile aynı grupta yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR BELLİ OLDU

Başakşehir kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar, Inter, M'Gladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferençvaroş

H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, BAŞAKŞEHİR

2019/2020 SEZONU ÖDÜLLERİ

Yılın kalecisi: Manuel Neuer

Yılın savunmacısı: Joshua Kimmich

Yılın orta saha oyuncusu: Kevin De Bruyne

Yılın forveti: Robert Lewandowski

DIDIER DROGBA'YA ÖDÜL

Didier Drogba 2020 UEFA Başkanlık Ödülünü aldı. Drogba, "Didier Drogba: "Futbol birleştiricidir. Futbol insanları biraraya getirmek için kullanılabilir." şeklinde konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Didier Drogba, tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriydi. Nereden geldiğini ve ülkesini asla unutmadı." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter(İtalya), Lazio(İtalya), Ajax(Hollanda), Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan) Krasnodar(Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Marsilya(Fransa), Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

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