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Haber Giriş: 01.10.2020 - 01:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu. Bu sonuçlarla birlikte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ortaya çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla sona erdi. Bu maçların ardından Devler Ligi'nde mücadele edecek 32 takım belli oldu.

Başakşehir’in 4. torbada yer alacağı kurada son şampiyon Bayern Münih ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla 1. torbada yer alacak

Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçı 20 Ekim Salı günü, son grup maçı ise 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Kura çekimi bu akşam TSİ 18.00'de yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Liginde gruplar kura çekimi ne zaman, saat kaçta
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

1. Torba: Bayern Münih, Real Madrid, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

3. Torba: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Rennes, Ferencvaros

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