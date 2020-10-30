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Son Dakika Haberi | Başakşehir'den koronavirüs testi açıklaması: 'Bir futbolcumuz pozitif'
Başakşehir Futbol Kulübü, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
İşte Başakşehir'in açıklaması;
Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır.
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