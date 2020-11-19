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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 21:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'den koronavirüs açıklaması! '1 futbolcu pozitif'

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'den koronavirüs açıklaması! '1 futbolcu pozitif'
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Başakşehir, A Milli Takım kampında yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu

Medipol Başakşehir, A Milli Takım’ın son kamp kadrosunda yer alan bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde, A Milli takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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