Son Dakika Haberi | Başakşehir'den Gulbrandsen'den Beşiktaş maçı yorumu: 'Çok zor...'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Başakşehir'de Frederik Gulbrandsen, maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Frederik Gulbrandsen, "2-0'dan geri dönmek çok zor. Gol attığınız zaman, başka bir şekilde alabilirdi ama sonra 3-0 oldu, kırmızı kart vardı. 3-0'dan sonra işler iyi gitmedi. Benim açımdan gol atmak, etki yaratmak iyi oldu ama beraberlik alamamak üzücü oldu" dedi.

'BEŞİKTAŞ'A TEBRİKLER'

Gulbrandsen, "Beşiktaş'a tebrikler, iyi oynadılar. Oyunun ilk yarısında güzel işler yaptılar. Daha iyi savunma yapabilirdik. İkinci gol yenilmemeliydi. Yakışmadı bize. Analiz yaptıktan sonra eksiklerimizi göreceğiz. Daha iyi olacağız. Genel olarak, Beşiktaş iyi oynadı" ifadeleriyle tamamladı.