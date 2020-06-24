MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Başakşehir'den Fernandao sürprizi! Fenerbahçe'nin ardından...
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir'den Fernandao sürprizi! Fenerbahçe'nin ardından...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.06.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'den Fernandao sürprizi! Fenerbahçe'nin ardından...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Başakşehir'den Fernandao sürprizi! Fenerbahçe'nin ardından...
Abone Olgoogle-news

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı golcü Fernandao'nun Başakşehir'in radarına girdiği ve sezon sonunda İstanbul kulübünün yolunu tutabileceği iddia edildi.

Transferde son dakika... Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Fernandao, Başakşehir'in radarına girdi.

A Spor'un iddiasına göre; Fernandao, Başakşehir'in yolunu turabilir.Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı. 2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao bu sezon fazla şans bulamadı. Sudamericana Kupası'nda iki maçta forma giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in gelecek planlamasında yer alan oyunculardan biri.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in forvet hattında şu anda yabancı futbolculardan Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba ve Robinho forma giyiyor.

İstanbul ekibi yeni sezon için Süper Lig tecrübesi de olan Fernandao'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.

 

Son Dakika Haberi | Başakşehirden Fernandao sürprizi Fenerbahçenin ardından...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle